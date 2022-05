Stage art // Technique monotype estampe Sainte-Marie Sainte-Marie Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Sainte-Marie

Sainte-Marie Hautes-Pyrénées Sainte-Marie Bonne nouvelle pour les curieux créatifs ! L’association Ici & ailleurs vous propose un stage découverte “estampe monotype”.

Accessible à tous, le monotype est un processus de création très ludique faisant appel à la spontanéité. Durée : 2h00 – Matériel fourni – Tarif : 20 €. asso.icietailleurs.stemarie@gmail.com à la mairie SAINTE-MARIE Sainte-Marie

