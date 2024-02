Stage art plastique Joyeux portraits en couleurs Rue du Petit Train Pont-l’Abbé, mardi 5 mars 2024.

Stage art plastique Joyeux portraits en couleurs Rue du Petit Train Pont-l’Abbé Finistère

Stage pour les enfants entre 6 et 12 ans avec Véronique MAZIERE

Thème Joyeux portraits en couleurs

Venez découvrir ce stage sur l’évolution du portrait dans l’histoire de l’art et la liberté de la couleur ( illustré par des documents ), choix de couleurs ( complémentaires), peinture et découpage dans les magazines pour créer des portraits humains et animaux.

Places limitées, réservation sur le site www.labalade.org .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-05 10:00:00

fin : 2024-03-05 12:00:00

Rue du Petit Train Maison des associations salle 5

Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne

