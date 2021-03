Paris Maison St Agnès Paris Stage Art Martiaux/ Anglais ST AGNÈS Maison St Agnès Paris Catégorie d’évènement: Paris

Stage Art Martiaux/ Anglais ST AGNÈS Maison St Agnès, 26 avril 2021-26 avril 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 26 au 30 avril 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 17h

payant

Comme pour chaque vacances scolaires JUDOJ2A, vous propose un stage. À l’occasion des vacances de Pâques, JUDOJ2A vous propose un stage Art martiaux Anglais pour vos enfants de 3 à 12 ans. Pour les vacances de Pâques JUDOJ2A, vous propose un stage Art Martiaux/Anglais. Multi-sport, chasse aux œufs, cirque, théâtre, activité ludique, Art Martiaux et biens plus sont prévus sur cette semaine. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à visiter notre site internet ou à nous contacter directement. En espérant vous retrouver nombreux ! Animations -> Stage Maison St Agnès 23 Rue Oudinot Paris 75007

13 : Saint-François-Xavier (300m) 10, 13 : Duroc (340m)

Contact :JUDOJ2A 0613581187 judoj2a@gmail.com https://www.judoj2a.com https://www.facebook.com/judoj2a 0613581187 judoj2a@gmail.com Animations -> Stage

Date complète :

