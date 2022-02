Stage Art floral : Coeur fleuri Lamballe-Armor Lamballe-Armor Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lamballe-Armor

Stage Art floral : Coeur fleuri Lamballe-Armor, 10 février 2022, Lamballe-Armor. Stage Art floral : Coeur fleuri L’Atelier du Chat Jaune 1 Rue Père Ange Le Proust Lamballe-Armor

2022-02-10 – 2022-02-10 L’Atelier du Chat Jaune 1 Rue Père Ange Le Proust

Lamballe-Armor Côtes d’Armor Lamballe-Armor Pour vous ou pour offrir, venez confectionner une composition florale (fleurs fraîches). Inscription obligatoire avant le mardi 08/02/2022 à 19h

8 personnes maximum, adultes ou enfants à partir de 10 ans

Niveau : tous niveaux

Fleurs et matériels fournis. Si vous avez un sécateur ou un pistolet à colle, il est préférable de les apporter auchatjaune@gmail.com +33 6 63 33 28 81 Pour vous ou pour offrir, venez confectionner une composition florale (fleurs fraîches). Inscription obligatoire avant le mardi 08/02/2022 à 19h

8 personnes maximum, adultes ou enfants à partir de 10 ans

Niveau : tous niveaux

Fleurs et matériels fournis. Si vous avez un sécateur ou un pistolet à colle, il est préférable de les apporter L’Atelier du Chat Jaune 1 Rue Père Ange Le Proust Lamballe-Armor

dernière mise à jour : 2022-02-03 par Office de tourisme de Pléneuf-Val-André

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Lamballe-Armor Autres Lieu Lamballe-Armor Adresse L'Atelier du Chat Jaune 1 Rue Père Ange Le Proust Ville Lamballe-Armor lieuville L'Atelier du Chat Jaune 1 Rue Père Ange Le Proust Lamballe-Armor Departement Côtes d'Armor

Lamballe-Armor Lamballe-Armor Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lamballe-armor/

Stage Art floral : Coeur fleuri Lamballe-Armor 2022-02-10 was last modified: by Stage Art floral : Coeur fleuri Lamballe-Armor Lamballe-Armor 10 février 2022 Côtes-d’Armor Lamballe-Armor

Lamballe-Armor Côtes d'Armor