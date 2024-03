Stage Art Du Déplacement (Yamakasi) Gymnase Karben 31520 ramonville saint-agne Ramonville-St-Agne, samedi 13 avril 2024.

Stage Art Du Déplacement (Yamakasi) marcher, courir, grimper, sauter… apprendre à franchir des obstacles tout en s’amusant avec la protique popularisée par le film Yamakasi Samedi 13 avril, 10h00, 11h30, 13h00, 15h00 Gymnase Karben 31520 ramonville saint-agne entrée sur inscription à addaademy31@gmail.com ; tarif 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T10:00:00+02:00 – 2024-04-13T11:00:00+02:00

Fin : 2024-04-13T15:00:00+02:00 – 2024-04-13T17:00:00+02:00

Stage d’Art Du Déplacement organisé par l’association Ramonvilloise ADD Academy Toulouse.

L’Art Du Déplacement est une pratique sportive popularisée par le film Yamakasi, les fils du vent… On voit souvent dans les films des personnes qui courrent, grimpent, sautent, roulent, font des accrobaties… Cette pratique est un sport à part entière mais aussi un art de vivre, une philosophie de vie qui transpose ce moyen d’expression à notre vie de tous les jours : apprendre à se surpasser, depasser, contourner, franchir, en s’adaptant, tous les obstacles qui se trouvent autour de nous.

Le réseau d’écoles ADD ACADEMY sont des structures gérées par les élèves des Yamakasi, qui transmettent les valeurs positives de la pratique telles que enseignées par les Yamakasi eux-mêmes.

L’idée est de renouer un peu avec nos instincts naturels, à travers le mouvement : oui, bien avant les supermarchés, nos ancêtres devaient courir, grimper sauter, rouler pour pouvoir manger leur steak, il n’y avait pas d’escalators, de TGV… donc tout cela est ancré en nous, nous avons juste mis de la distance grâce ou à cause du progrès technologique. C’est pourquoi les enfants font tout ceci naturellement, de manière instinctive, alors que les adultes s’y refusent même s’ils sentent l’envie au plus profond d’eux de renouer avec la terre.

Le sport est bon pour le corps et l’esprit, la santé, le moral et le mental, et l’Art Du Déplacement s’adresse à toute personne en capacité de se mouvoir, avec un passif sportif ou non. Si l’envie de vous dépasser un peu vous chatouille, de vous évader, découvrir une pratique pour laquelle vous avez des idées préconçues, vous êtes les bienvenue(es), de 7 ans à 50 ans pourquoi pas, si vous pouvez bouger.

Les intervenants sont diplômés et experts dans leur domaine, bienveillants et accessibles, alors ne ratez pas l’occasion de découvrir cette pratique sportive en pleine expension, en cette période où nous avons tous besoin d’évasion.

Le stage se déroulera samedi 13 avril au Gymnase Karben de Ramonville (entrée du coté du mur d’escalade) ; Le programme sur notre site internet, ou par mail/téléphone, n’hésitez pas à nous contacter : www.addacademytoulouse.com

Le stage est ouvert aux enfants/ados/adultes ( à partir de 7 ans jusqu’à 50 ans), hommes et femmes et sera encadré par un coach certifié, avec + de 15 ans d’expérience. Prenez vos bouteilles d’eau une tenue sportive et de quoi goûter car vous risquez de transpirer beaucoup.

Le gymnase se situe à 10 minutes à pied du métro Ramonville, ou encore à 5 minutes en bus du métro Ramonville (1er arrêt après avoir pris le bus au métro Ramonville L6, arrêt College André Malraux de Ramonville). Le gymnase est donc situé près du collège André Malraux de Ramonville.

Le tarif est de 15 euros (10 euros pour tout adhérent ADD Academy en France ou ailleurs) afin de donner la possibilité au plus grand nombre de découvrir la pratique.

Pour vous inscrire, un email suffit à addacademy31@gmail.com avec vos Nom + Prénom + âge + Téléphone. votre inscription sera ensuite confirmée par retour de mail.

Le règlement se fera sur place, en espèce ou chèque.

Gymnase Karben 31520 ramonville saint-agne Complexe karben 31520 ramonville saint- Ramonville-St-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « addacademy31@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0618590317 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0623667477 »}] [{« link »: « http://www.addacademytoulouse.com »}, {« link »: « mailto:addacademy31@gmail.com »}]

sport enfants

ADD Academy Toulouse