Stage art clownesque Atelier Janusz Korczak, 21 février 2022, Issy-les-Moulineaux.

Stage art clownesque ——————– ### Lundi 21 et mardi 22 février 2022 de 10h à 17h00 à l’Atelier Janusz Korczak L’objectif de ce stage est de se familiariser avec l’art clownesque (théâtralisation et mise en scène). Découvrir une nouvelle discipline. Le travail clownesque permet d’amplifier sa présence sur scène, d’approfondir sa singularité, sa fantaisie, d’apprendre à jouer de tout, et même (et surtout !) de ses fragilités, de devenir plus conscient de ses sensations. _Tarif en fonction du quotient familial_ _Inscription et paiement en ligne sur Téliss_

Résider à Issy-les-Moulineaux, être adhérent à l’association CLAVIM

Un stage loisir pour les 8-13 ans pendant les vacances d’hiver

Atelier Janusz Korczak 14 rue du chevalier de la Barre Issy les moulineaux Issy-les-Moulineaux Quartier Les Hauts d’Issy / Les Epinettes / Le Fort Hauts-de-Seine



