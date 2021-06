Paris Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris STAGE ARCHITECTURE 3D 12/15 ans Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris Catégorie d’évènement: Paris

STAGE ARCHITECTURE 3D 12/15 ans Le Patronage Laïque Jules-Vallès, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 7 au 9 juillet 2021 :

mercredi, jeudi, vendredi de 14h à 16h

payant

Viens t’initier à l’architecture En partant de promenades urbaines dans le 15ème arrondissement, les enfants sont accompagnés dans la compréhension d’une complexité urbaine et architecturale. Cette diversité fournit aux enfants l’occasion d’apprendre à regarder l’architecture, comprendre, projeter, inventer, proposer des solutions, dessiner, construire… C’est aussi une manière de comprendre comment une cité s’organise car des spots sont régulièrement mis sur l’urbanisme et l’acheminement des énergies et de l’eau dans nos habitats. Animations -> Stage Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure Paris 75015

