Dans ce stage, les petits scientifiques verront que l’archéologie ne se limite pas à une chasse au trésor. Durant deux jours, ils découvriront un métier passionnant. Prospection, fouilles, étude de matériel archéologique, dessin et méthodes de datation, les différentes étapes de la recherche archéologique n’auront plus de secret pour eux. Inscription au 03 20 47 21 99. Horaires: 9h30-12h30 et 13h30-16h30. Prévoir le pique nique pour le midi.

40€ / 32€ les 2 jours.

Un stage de 2 jours les 19 et 20 avril 2022. Parc Asnapio rue carpeaux 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

