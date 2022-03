Stage aquarelle Orchidées sauvages du Vic-Bilh Castillon (Canton de Lembeye), 10 avril 2022, Castillon (Canton de Lembeye).

Stage aquarelle Orchidées sauvages du Vic-Bilh chemin Deus Then D228 Castillon (Canton de Lembeye)

2022-04-10 10:00:00 – 2022-04-10 17:00:00 chemin Deus Then D228

Castillon (Canton de Lembeye) Pyrénées-Atlantiques Castillon (Canton de Lembeye)

EUR 50 50 Sur les pelouses sèches du Vic-Bilh, Art et Environnement vous invite à nous rejoindre pour peindre à l’aquarelle les orchidées sauvages. Ainsi, en vous posant à même le sol, le temps d’une journée, dans le plus grand respect de la nature qui vous enveloppera, vous créerez une relation privilégiée et inoubliable avec une ou plusieurs orchidées. Cécile Van Espen vous accompagnera et vous conseillera tout au long de cette immersion. Matériel non fourni. Prévoir pique-nique.

+33 6 84 85 97 86

