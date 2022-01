Stage aquarelle, graphisme Maison des jeunes et de la culture La baule Catégories d’évènement: La baule

Loire-Atlantique

Stage aquarelle, graphisme Maison des jeunes et de la culture, 7 février 2022, La baule. Stage aquarelle, graphisme

du lundi 7 février au vendredi 11 février à Maison des jeunes et de la culture

Aquarelle et graphisme 6/10 ans du 7 au 11 février de 9h30 à 10h45

Public

Aquarelle et graphisme 6/10 ans du 7 au 11 février de 9h30 à 10h45 Maison des jeunes et de la culture Place des salines 44500 La baule La baule Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-07T09:30:00 2022-02-07T10:45:00;2022-02-08T09:30:00 2022-02-08T10:45:00;2022-02-09T09:30:00 2022-02-09T10:45:00;2022-02-10T09:30:00 2022-02-10T10:45:00;2022-02-11T09:30:00 2022-02-11T10:45:00

Détails Catégories d’évènement: La baule, Loire-Atlantique Autres Lieu Maison des jeunes et de la culture Adresse Place des salines 44500 La baule Ville La baule lieuville Maison des jeunes et de la culture La baule Departement Loire-Atlantique

Maison des jeunes et de la culture La baule Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-baule/