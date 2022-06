Stage Aquarelle et Yoga Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe, 16 juillet 2022, Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe.

Stage Aquarelle et Yoga

Château de Ratilly Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

2022-07-16 10:00:00 – 2022-07-23 18:00:00

Yonne

800 890 EUR Alternance de séances de Yoga et d’Aquarelle, en plein-air et en intérieur. Pour tous niveaux. Professeurs : Federica Paletti et Alessandra Bruno.

L’aquarelle, sensible aux moindres variations de la posture et de la respiration, permet de rendre visible une telle expérience sur le support papier et de développer, avec une recherche permanente, la connaissance approfondie du corps et de l’esprit. Dans ce sens, l’art comme le yoga deviennent des outils de connaissance de soi et de partage.

Alessandra Bruno, aquarelliste, est née à Turin et s’est formée en Angleterre.

Elle a travaillé dans le monde du design textile et a participé à de nombreux projets artistiques en Italie et en France. Elle vit à Milan, donne des cours et organise des stages de couleur et d’aquarelle depuis 1986.

Pratiquer les asanas (postures de yoga) dans l’esthétique du mouvement et au rythme du souffle, nous permet de rentrer en contact avec la nature créative en nous et de la développer.

