Stage aquarelle en plein air, 14 septembre 2022, .

Stage aquarelle en plein air

2022-09-14 – 2022-09-14

Au coeur du Pays Basque en Baigorri, à Saint-Etienne-de-Baigorry, Art et Environnement vous invite à peindre à l’aquarelle en plein air. Ainsi, le village et ses alentours seront vos modèles, le temps de 4 jours. L’aquarelliste, Cécile Van Espen, vous accompagnera et vous conseillera tout au long de cette immersion en Pays Basque. Elle vous proposera de poser à l’aquarelle, entre autres, le pont “romain”, des maisons de ville, le vignoble d’Irouléguy et les paysages vallonnés. Cependant, elle restera à l’écoute de vos attentes. Les sujets feront l’objet d’un débat entre tous les participants.

Stage ouvert à 10 personnes maxi , tous niveaux confondus , matériel non fourni , amenez votre siège , n’oubliez pas l’eau, un chapeau ou une casquette et le pique-nique.

