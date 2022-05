stage aquarelle croquis carnet de voyage Penvénan, 9 mai 2022, Penvénan.

stage aquarelle croquis carnet de voyage en extérieur sur la côte Buguélès Port Blanc Trévou Plougrescant Penvénan

2022-05-09 10:00:00 – 2022-05-13 en extérieur sur la côte Buguélès Port Blanc Trévou Plougrescant

Penvénan Côtes d’Armor Penvénan

Ces stages s’adressent aussi bien aux débutants qui souhaitent acquérir les bases de l’aquarelle et du croquis, qu’aux personnes initiées qui veulent se perfectionner.

Chacun fera des croquis aquarellés pour capter l’essentiel en voyage plus ou moins aboutis, …. des Aquarelles plus poussées avec un travail simultané des proportions, des ombres et lumières, des volumes, des perspectives, des couleurs …. Aquarelles pour apprendre gérer l’eau

Annaïg LE BIHAN, Artiste-Peintre Carnettiste, sera à votre écoute durant tout le stage pour vous permettre de travailler selon votre demande et votre rythme, tout en vous apprenant la technicité et à libérer votre geste .

annie.kiener@free.fr +33 6 12 32 31 85

en extérieur sur la côte Buguélès Port Blanc Trévou Plougrescant

