stage aquarelle croquis carnet de voyage Penvénan, 25 avril 2022, Penvénan.

stage aquarelle croquis carnet de voyage en extérieur sur la côte Buguélès Port Blanc Trévou Plougrescant Penvénan

2022-04-25 10:00:00 – 2022-04-29 en extérieur sur la côte Buguélès Port Blanc Trévou Plougrescant

Penvénan Côtes d’Armor Penvénan

Pour débutants ou pour se perfectionner, acquisition des bases de l’aquarelle et du dessin, des proportions, ombres et lumières, volumes, perspectives, couleurs, gestion de l’eau et pigments d’aquarelle

annie.kiener@free.fr +33 6 12 32 31 85

en extérieur sur la côte Buguélès Port Blanc Trévou Plougrescant Penvénan

