Stage Aquarelle : Carnet de Voyage « Le Val de Mouthe » Chapelle-des-Bois Chapelle-des-Bois Chapelle-des-Bois Catégories d’Évènement: Chapelle-des-Bois

Doubs

Stage Aquarelle : Carnet de Voyage « Le Val de Mouthe » Chapelle-des-Bois, 1 août 2023, Chapelle-des-Bois Chapelle-des-Bois. Stage Aquarelle : Carnet de Voyage « Le Val de Mouthe » Chapelle-des-Bois Doubs

2023-08-01 09:00:00 – 2023-08-05 17:00:00 Chapelle-des-Bois

Doubs Chapelle-des-Bois EUR 325 325 Stage de 5 jours « Carnet en main et palette déployée ».

Venez regarder, voir, ressentir et traduire les paysages diversifiés du Val de Mouthe. Lacs et tourbières, conifères, fermes et clochers seront parmi les sujets privilégiés de vos pages.

Niveau débutant à confirmé.

Limité à 10 personnes gervaise.durand@gmail.com +33 6 44 29 76 79 http://www.gervaisedurand.wixsite.com/gervaisedurand Chapelle-des-Bois

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Chapelle-des-Bois, Doubs Autres Lieu Chapelle-des-Bois Adresse Chapelle-des-Bois Doubs Ville Chapelle-des-Bois Chapelle-des-Bois lieuville Chapelle-des-Bois Departement Doubs

Chapelle-des-Bois Chapelle-des-Bois Chapelle-des-Bois Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chapelle-des-bois-chapelle-des-bois/

Stage Aquarelle : Carnet de Voyage « Le Val de Mouthe » Chapelle-des-Bois 2023-08-01 was last modified: by Stage Aquarelle : Carnet de Voyage « Le Val de Mouthe » Chapelle-des-Bois Chapelle-des-Bois 1 août 2023 Chapelle-des-Bois Chapelle-des-Bois, Doubs Doubs

Chapelle-des-Bois Chapelle-des-Bois Doubs