Stage aquarelle/carnet de voyage entre Ventoux, Lure et Lubéron Simiane-la-Rotonde Simiane-la-Rotonde Simiane-la-Rotonde Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Simiane-la-Rotonde

Stage aquarelle/carnet de voyage entre Ventoux, Lure et Lubéron Simiane-la-Rotonde, 2 octobre 2023, Simiane-la-Rotonde Simiane-la-Rotonde. Stage aquarelle/carnet de voyage entre Ventoux, Lure et Lubéron Simiane-la-Rotonde Alpes-de-Haute-Provence

2023-10-02 – 2023-10-07 Simiane-la-Rotonde

Alpes-de-Haute-Provence Simiane-la-Rotonde EUR Villages perchés, fortifiés, ruelles caladées bordées de maisons aux façades typiquement provençales et paysages alterneront pour remplir votre carnet de pages variées et hautes en couleurs. gervaise.durand@gmail.com +33 6 44 29 76 79 https://gervaisedurand.wixsite.com/gervaisedurand/stages Simiane-la-Rotonde

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Simiane-la-Rotonde Autres Lieu Simiane-la-Rotonde Adresse Simiane-la-Rotonde Alpes-de-Haute-Provence Ville Simiane-la-Rotonde Simiane-la-Rotonde lieuville Simiane-la-Rotonde Departement Alpes-de-Haute-Provence

Stage aquarelle/carnet de voyage entre Ventoux, Lure et Lubéron Simiane-la-Rotonde 2023-10-02 was last modified: by Stage aquarelle/carnet de voyage entre Ventoux, Lure et Lubéron Simiane-la-Rotonde Simiane-la-Rotonde 2 octobre 2023 Alpes-de-Haute-Provence Simiane-la-Rotonde Simiane-la-Rotonde, Alpes de Haute-Provence

Simiane-la-Rotonde Simiane-la-Rotonde Alpes-de-Haute-Provence