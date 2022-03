Stage aquarelle/carnet de voyage Banon Banon Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Banon

Stage aquarelle/carnet de voyage Banon, 3 octobre 2022, Banon. Stage aquarelle/carnet de voyage Banon

2022-10-03 – 2022-10-08

Banon Alpes de Haute-Provence Banon Alpes-de-Haute-Provence EUR 300 Stage carnet de voyage à partir de Simiane la Rotonde. Villages perchés, fortifiés, ruelles caladées bordées de maisons aux façades typiquement provençales et paysages alterneront pour remplir votre carnet de pages variées et hautes en couleurs. gervaise.durand@gmail.com +33 6 44 29 76 79 https://gervaisedurand.wixsite.com/gervaisedurand/stages Banon

dernière mise à jour : 2022-03-25 par Office de Tourisme Intercommunal Haute Provence Pays de Banon

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Banon Autres Lieu Banon Adresse Ville Banon lieuville Banon Departement Alpes de Haute-Provence

Banon Banon Alpes de Haute-Provence https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/banon/

Stage aquarelle/carnet de voyage Banon 2022-10-03 was last modified: by Stage aquarelle/carnet de voyage Banon Banon 3 octobre 2022 Alpes-de-Haute-Provence Banon

Banon Alpes de Haute-Provence