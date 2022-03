Stage Aquarelle – Académie d’art de Meudon Espace culturel Les Sablons Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Espace culturel Les Sablons, le samedi 26 mars à 10:00

### Aquarelle ### avec Anne Chériez, artiste peintre * Exploration des caractéristiques techniques de l’aquarelle : transparence, fluidité, fusion des couleurs entre elles, gestion des contrastes… * Puis expériementation des qualités expressives de l’aquarelle à travers différentes propositions créatives. **Ouvert à tous niveaux**

90 € la journée (fournitures comprises) + adhésion 30€

Découvrir ou approfondir la technique de l’aquarelle Espace culturel Les Sablons 1 allée du Canada 92190 Meudon Meudon Fleury Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T10:00:00 2022-03-26T17:00:00

