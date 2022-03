Stage Aquagym Bassin-école Grange-aux-Belles Paris Catégories d’évènement: île de France

Stage Aquagym Bassin-école Grange-aux-Belles, 25 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du lundi 25 avril 2022 au vendredi 29 avril 2022 :

de 19h30 à 20h30

de 18h15 à 19h15

payant

L’aquagym offre un travail cardiovasculaire, un renforcement musculaire et sollicite de l’ensemble du corps en préservant les articulations. L’aquagym offre un travail cardiovasculaire, un renforcement musculaire et sollicite de l’ensemble du corps en préservant les articulations. Un stage pour tonifier vos vacances ! Animé par Hélène. Bassin-école Grange-aux-Belles 17 Rue Boy Zelenski Paris 75010 Contact : 0142034078 info-gb@crl10.net https://www.facebook.com/assocrl10 Loisirs;Sport

