Stage « Apprivoiser les émotions » – Samedi 5 février Espace Marqueille Balma Catégories d’évènement: Balma

Haute-Garonne

Stage « Apprivoiser les émotions » – Samedi 5 février Espace Marqueille, 5 février 2022, Balma. Stage « Apprivoiser les émotions » – Samedi 5 février

Espace Marqueille, le samedi 5 février à 09:00 Renseignements

Par Reliance 31 Espace Marqueille 37 Avenue Jean Baptiste de Lamarck, 31130 Balma Balma Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-05T09:00:00 2022-02-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Balma, Haute-Garonne Autres Lieu Espace Marqueille Adresse 37 Avenue Jean Baptiste de Lamarck, 31130 Balma Ville Balma lieuville Espace Marqueille Balma Departement Haute-Garonne

Espace Marqueille Balma Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/balma/

Stage « Apprivoiser les émotions » – Samedi 5 février Espace Marqueille 2022-02-05 was last modified: by Stage « Apprivoiser les émotions » – Samedi 5 février Espace Marqueille Espace Marqueille 5 février 2022 Balma Espace Marqueille Balma

Balma Haute-Garonne