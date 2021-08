Orléans Atelier Saint Marceau Loiret, Orléans Stage “APPRENTI MANGAKA” Atelier Saint Marceau Orléans Catégories d’évènement: Loiret

du lundi 23 août au mercredi 25 août à Atelier Saint Marceau

Viens t’initier ou te perfectionner au dessin du portrait de style manga en 3 séances de 2 heures en petit groupe dans une salle dédiée au dessin et à la peinture. Nadine Ramond te guidera en toute convivialité au sein de l’Atelier St-Marceau. Inscription indispensable au 06 99 95 11 27

Tarif libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-23T14:00:00 2021-08-23T16:00:00;2021-08-24T14:00:00 2021-08-24T16:00:00;2021-08-25T14:00:00 2021-08-25T16:00:00

