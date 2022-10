Stage « Apprenti géologue » – Manoir du Tourp

Stage « Apprenti géologue » – Manoir du Tourp, 25 octobre 2022, . Stage « Apprenti géologue » – Manoir du Tourp



2022-10-25 14:00:00 14:00:00 – 2022-10-27 17:00:00 17:00:00 en partenariat avec le planétarium Ludiver « C’est quoi la géologie ? » Trois après-midis de jeux et d’expériences amusantes pour découvrir le monde fascinant des roches terrestres et extraterrestres mardi : au manoir : les secrets des cailloux sur terre

mercredi : à Ludiver : les cailloux de l’espace

jeudi : au manoir : chasse aux cailloux autour du manoir de 14h à 17h – à partir de 8 ans – 27 euros le stage – sur réservation en partenariat avec le planétarium Ludiver « C’est quoi la géologie ? » Trois après-midis de jeux et d’expériences amusantes pour découvrir le monde fascinant des roches terrestres et extraterrestres mardi : au manoir : les secrets des… dernière mise à jour : 2022-10-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville