2022-03-12 09:00:00 – 2022-03-12 17:30:00

Saint-André-et-Appelles Gironde Saint-André-et-Appelles EUR 85 85 Stage “Apprendre à cocréer avec les intelligences de la nature” animé par Elie AUDUREAU.

Stage de 9h à 17h30. Stage “Apprendre à cocréer avec les intelligences de la nature” animé par Elie AUDUREAU.

Stage de 9h à 17h30. +33 6 77 09 10 54 Stage “Apprendre à cocréer avec les intelligences de la nature” animé par Elie AUDUREAU.

Stage de 9h à 17h30. Les Chapelains

