Stage « Animateur de chantiers bénévoles – Monument Historique »

Stage « Animateur de chantiers bénévoles – Monument Historique », 26 juin 2022, . Stage « Animateur de chantiers bénévoles – Monument Historique »



2022-06-26 – 2022-07-09 105 105 Ce stage s’adresse aux bénévoles du réseau Rempart, souhaitant encadrer des chantiers au sein du réseau. Sont abordés la gestion et la restauration des Monuments Historiques, ainsi que l’animation de chantiers de bénévoles. Dates du stage : du 26/06 au 09/07

Tarif :100€ +5€ Cotisation

Pour s’inscrire aux stage sur, rendez-vous sur le site internet https://www.rempart.com/ Vous principale interlocutrice pour votre inscription sera Adeline Kadri

