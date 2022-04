Stage animalier et ânier – Initiaition attelage pour ados 10/15 ans

Stage animalier et ânier – Initiaition attelage pour ados 10/15 ans, 28 avril 2022, . Stage animalier et ânier – Initiaition attelage pour ados 10/15 ans

2022-04-28 – 2022-04-28 Stage animalier et ânier pour ados : 10 – 15 ans avec initiation à l’attelage.

Une journée pour vivre une expérience unique au plus près des animaux, et découvrir deux métiers associés : soigneur animalier et ânier. Matinée : Soigneur animalier (10h / 12h) Préparation et distribution des rations alimentaires de chaque espèce.

Entretien de leur lieu de vie.

Soins aux animaux (Entretien des sabots, administration des

compléments alimentaires ou vitamines, administration des vermifuges,

coupe des ongles ou onglons …).

Comprendre le bien être animal. Pause pique nique (Non fourni) sous abris en cas de pluie Après-midi : Initiation à l’attelage asin (13h / 17h) Tu pourras t’initier :

Soins aux ânes (brossage et pansage)

Comment éduquer un âne à l’attelage

Apprendre à atteler un âne

Goûter : Pour terminer ta journée, nous partagerons un goûter pendant la balade en calèche avec les ânes, pour échanger sur les moments de la journée.

Balade en calèche Goûter : Pour terminer ta journée, nous partagerons un goûter pendant la balade en calèche avec les ânes, pour échanger sur les moments de la journée. dernière mise à jour : 2022-03-31 par

