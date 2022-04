Stage ânier avec balade en calèche à la ferme pédagogique des Ânes de Min Guen Saint-Fiacre, 27 avril 2022, Saint-Fiacre.

Stage ânier avec balade en calèche à la ferme pédagogique des Ânes de Min Guen Min Guen Les Ânes de Min Guen Saint-Fiacre

2022-04-27 – 2022-04-27 Min Guen Les Ânes de Min Guen

Saint-Fiacre Côtes d’Armor Saint-Fiacre

Pour les enfants de 8 à 15 ans qui aimeraient passer du temps auprès des ânes et apprendre à les connaître.

Les enfants découvrent l’âne et apprennent à s’en occuper : d’abord mettre le licol et la longe pour le sortir de son champ.

Puis vient le temps du brossage, des soins des sabots et de le préparer pour partir en balade à dos d’âne ou en calèche sur les chemins environnants de la ferme.

Dans son apprentissage l’enfant va créer une vraie relation de complicité avec son compagnon, qui lui permettra de favoriser le développement de sa pensée ainsi que son épanouissement physique.

Enfants de 8 à 15 ans.

lesanesdeminguen@yahoo.fr +33 6 65 05 49 36 http://www.les-anes-de-min-guen.fr/initi-ane-et-soigneur-animalier/

