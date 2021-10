Stage anglais ludique Clessé, 25 octobre 2021, Clessé.

Stage anglais ludique 2021-10-25 – 2021-10-29

Clessé Saône-et-Loire

EUR 15 75 Viens t’amuser pendant les vacances scolaire d’octobre au stage ludique d’Anglais

Pour les enfants de 6 ans à 10 ans.

du 25 octobre 2021 au 29 octobre 2021 de 9 h 00 à 12 h 00 (accueil possible de 30 minutes avant et après le stage).

Au programme : jeux intérieurs et extérieurs, contes, chansons, activités créatives – fêtes et traditions

Inscription à la demi journée,

Prix : 15 € la demi journée, 75 € les 5 demis journées.

Pour plus de renseignements contacter le foyer rural de clessé : foyerruralclesse71@gmail.com ou l’intervenante Mira.

