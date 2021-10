Paris Centre Paris Anim' Interclub 17 île de France, Paris Stage anglais Centre Paris Anim’ Interclub 17 Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Stage anglais Centre Paris Anim’ Interclub 17, 2 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 2 au 5 novembre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 10h à 11h

et mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 11h à 12h

payant

Les vacances de la Toussaint approche. Le centre Paris Anim’ Interclub 17 vous propose plusieurs stages pour divertir vos enfants. Un stage d’anglais pour les 4-6 ans de 10h à 11h et pour les 7-8 ans de 11h à 12h. Animations -> Stage Centre Paris Anim’ Interclub 17 47 rue de Saussure Paris 75017

2, 3 : Villiers (456m) 3 : Malesherbes (467m) C: pont Cardinet

Contact :actisce 0142276881 cainterclub17@actisce.org 0142276881 cainterclub17@actisce.org Animations -> Stage Enfants

Date complète :

actisce

Lieu Centre Paris Anim' Interclub 17 Adresse 47 rue de Saussure Ville Paris