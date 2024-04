Stage Anglais adultes centre Paris Anim’ Antenne la Bourdonnais Paris, lundi 8 avril 2024.

Du lundi 08 avril 2024 au vendredi 12 avril 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 17h30 à 19h30

.Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans. Jusqu’à 17 ans. payant

www.animactisce.org

Pour les – de 26 ans : profitez en c’est 2€50 / heure le tarif pour les stages !!!

Pour les + de 26 ans : présentation de votre justificatif de quotient familial. (cf. site d’inscription)

Stage d’anglais pour adultes du 8 au 12 avril 2024 de 17h à 19h à l’antenne la bourdonnais 105 avenue de la Bourdonnais, encadré par Sophie.

Ce stage a pour objectif de fluidifier l accès à la langue de Shakespeare, en se servant des thèmes de la vie quotidienne pour le voyage et aussi pour les nécessités au sein d une entreprise. Remettre en place les mauvaises habitudes du langage et faire un point sur les bases grammaticales non possédées. Tout cela, dans une ambiance joyeuse et sympathique, sans jugement

Important : ce stage ne pourra s’ouvrir que si nous avons un nombre suffisant d’inscrits; Alors rdv sur le site wwww.animactisce.org pour faire votre inscription complète avec paiement !

centre Paris Anim’ Antenne la Bourdonnais 105 avenue de la Bourdonnais 75007

Contact : +33143541658 cparichardwright@actisce.org https://www.animactisce.org

