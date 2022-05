STAGE : ANALYSE TOPOESTHÉSIQUE DES SITES La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries, 20 mai 2022, La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries.

STAGE : ANALYSE TOPOESTHÉSIQUE DES SITES La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries

2022-05-20 05:00:00 – 2022-05-20 23:00:00

La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries Hérault La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries

EUR 500 500 Initiation à la démarche de lecture et analyse des sites propre à Cantercel, mise en point dans le cadre de l’atelier Sens Espace créé par Hervé Baley à l’Ecole Spéciale d’Architecture dans les années 70. De nombreux architectes ont été formés à cette démarche à la fois sensible et spatiale des lieux, aussi bien extérieurs qu’intérieurs et y ont trouvé les bases objectives de leurs projets.

Cette lecture de l’espace permet d’aborder les lieux à différentes échelles et différents contextes : paysage, site, ruralité et urbanité, espaces intimes… Elle met en résonance les sensorialités, le ressenti et les éléments constitutifs des lieux. Elle permet d’évaluer la capacité de contenance d’un site, de réaliser des cartes sensibles, de projeter l’évolution d’un paysage.

Outre d’être utile aux acteurs du cadre de vie, elle propose à toute personne qui s’intéresse aux territoires et aux paysages des critères de compréhension et de communication : élus, animateurs, enseignants peuvent y trouver une méthode didactique et participative pour faire vivre les lieux de l’intérieur.

Le stage se déroule sur 4 jours : le premier en distanciel 2h le matin et 2h l’après-midi pour acquérir le vocabulaire de cette méthode, puis 3 jours à Cantercel pour expérimenter les relations au site.

sens-espace@cantercel.org +33 4 67 44 60 06 https://cantercel.com/

dernière mise à jour : 2022-05-02 par OT LODEVOIS ET LARZAC