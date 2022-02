Stage Aïkido Vieux-Boucau-les-Bains Vieux-Boucau-les-Bains Catégories d’évènement: Landes

Vieux-Boucau-les-Bains Landes Stage International d’été avec Alain Peyrache (Shihan).

Stage ouvert à tous licenciés munis d’une licence en cours de validité (assurance). +33 6 81 38 10 29 Stage International d’été avec Alain Peyrache (Shihan).

