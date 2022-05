Stage Agroécologie 3 jours Association Canop’terre, 4 juin 2022, Erstein.

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Association Canop’terre

**Le stage dure 3 jours** (du 4 au 6 juin) au jardin pédagogique Canop’Terre et comporte des séquences théoriques, d’observation des différents lieux thématiques et des mises en pratique **Il aborde les thèmatiques suivantes :** – principes de base de la permaculture – observation d’un lieu et de son environnement – conditions de fertilité d’un sol vivant (entretenir, régénerer) – ecosystèmes (haie, mare, potager, forêt jardin, agroforesterie, etc.) – production potagère (cycle saisonnier, associations de légumes, paillage, arrosage, gestion des adventices et ravageurs – etc.) – typologies et fonctions des jardins (production, socialisation, loisirs, etc.)

Stage payant / renseignements : ateliers de la transition

Apprendre à transformer un espace ou à démarrer un potager selon les principes de l’agroécologie (prendre soin du sol)

Association Canop’terre 33 avenue de la gare, 67150 Erstein Erstein Bas-Rhin



