stage AFRO-DANCEHAL Ouvert à tous à partir de 7ans suivie d’une performance des danseurs @rahamancheck et @esmii à partir de 18h30 RÉSERVER VOS PLACES car nombre limitées. réservation 06 27 68 67 17. Au PLAISIR de Partager notre PASSION.

1 heure : 10 € / 2 heures : 15 € – places limitées

Avec Check et Esmii Halle de la Maison Garonne Quai Notre Dame 31220 Cazères Couladère Haute-Garonne

2021-06-26T16:00:00 2021-06-26T18:00:00;2021-06-26T18:30:00 2021-06-26T19:30:00

