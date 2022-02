Stage affutage sur réservation Clelles Clelles Catégories d’évènement: Clelles

Isère

Stage affutage sur réservation Clelles, 22 avril 2022, Clelles. Stage affutage sur réservation lotissement theyssonière La ferme gabert Clelles

2022-04-22 09:00:00 09:00:00 – 2022-04-22 17:00:00 17:00:00 lotissement theyssonière La ferme gabert

Clelles Isère Clelles EUR 100 100 Comprendre et savoir affuter tout types d’objets tranchants . atelierlet@gmail.com +33 6 74 18 98 35 http://www.atelierlet.com/ lotissement theyssonière La ferme gabert Clelles

dernière mise à jour : 2021-12-28 par Office de Tourisme du Trièves

Détails Catégories d’évènement: Clelles, Isère Autres Lieu Clelles Adresse lotissement theyssonière La ferme gabert Ville Clelles lieuville lotissement theyssonière La ferme gabert Clelles Departement Isère

Clelles Clelles Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clelles/

Stage affutage sur réservation Clelles 2022-04-22 was last modified: by Stage affutage sur réservation Clelles Clelles 22 avril 2022 Clelles Isère

Clelles Isère