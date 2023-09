Stage adulte | Souffle de nature | Initiation à la peinture chinoise Feibai Institute Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Stage adulte | Souffle de nature | Initiation à la peinture chinoise Feibai Institute Paris

de 10h30 à 13h00

Le dimanche 28 janvier 2024

de 10h30 à 13h00

Le dimanche 15 octobre 2023

de 10h30 à 13h00

Public adolescents adultes. A partir de 13 ans. Tarif 50 EUR (matériel compris) par stage « Souffle de nature » est une série de stages d'initiation à la peinture chinoise présenté par Feibai Institute. Rejoignez-nous pour insuffler la vie à votre propre cosmos artistique ! La notion de « souffle » est profondément enracinée dans la pensée esthétique chinoise. Dans la peinture chinoise, l'acte de peindre un paysage est une création cosmogonique, une insufflation à l'univers. « Souffle de nature » est une série de stages d'initiation à la peinture chinoise présenté par Feibai Institute. Dans l'atelier ou en plein air, à la rencontre d'une riche histoire de l'art et d'une vision artistique contemporaine, chaque stage vous invite à libérer votre créativité innée, à vous imprégner dans la profondeur de l'espace et du temps. Rejoignez-nous pour insuffler la vie à votre propre cosmos artistique ! Infos pratiques Stage adulte tous niveaux Date & horaires

stage 1 / 15 octobre 2023

stage 2 / 28 janvier 2024

stage 3 / 26 mai 2024

10h30-13h Adresse 10 rue Thérèse, 75001 Paris

Enseignant ZHAO Fei 趙斐, artiste-chercheuse. Directrice-fondatrice de Feibai Institute, responsable pédagogique des programmes d'arts plastiques et de peinture chinoise. Docteur en Arts plastiques à l'Université Paris VIII.

Feibai Institute 10 rue Thérèse 75001 Paris Contact : feibai.inst@gmail.com https://feibai.org/programmes/stage-peinture

