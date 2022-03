Stage adulte pêche aux leurres Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle Côtes d’Armor Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle Côtes-d’Armor Stage de pêche des carnassiers aux leurres en étang pour adultes et enfants à partir de 10 ans. Matériel fourni, droit de pêche inclus. Effectif limité, inscription indispensable.

Stage de pêche des carnassiers aux leurres en étang pour adultes et enfants à partir de 10 ans. Matériel fourni, droit de pêche inclus. Effectif limité, inscription indispensable.

Prévoir des bottes et des vêtements adaptés à la météo du jour.

