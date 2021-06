Lille Centre d'Arts Plastiques et Visuels Lille, Nord Stage adulte modèle vivant Centre d’Arts Plastiques et Visuels Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Stage adulte modèle vivant Centre d’Arts Plastiques et Visuels, 28 juin 2021-28 juin 2021, Lille. Stage adulte modèle vivant

du lundi 28 juin au vendredi 2 juillet à Centre d’Arts Plastiques et Visuels

Initiation au dessin d’observation par le biais de plusieurs techniques : crayon, stylo bic, fusain… 5 demi-journées : **1 groupe le matin de 9h30 à 13h30** **1 groupe l’après-midi de 13h30 à 17h30** Renseignements et inscriptions : [[secretariatcapv@mairie-lille.fr](mailto:secretariatcapv@mairie-lille.fr)](mailto:secretariatcapv@mairie-lille.fr)

Inscription en fonction des places disponibles

Initiation au dessin d’observation Centre d’Arts Plastiques et Visuels 4 rue des Sarrazins Lille Wazemmes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-28T09:30:00 2021-06-28T12:30:00;2021-06-28T13:30:00 2021-06-28T17:30:00;2021-06-29T09:30:00 2021-06-29T12:30:00;2021-06-29T13:30:00 2021-06-29T17:30:00;2021-06-30T09:30:00 2021-06-30T12:30:00;2021-06-30T13:30:00 2021-06-30T17:30:00;2021-07-01T09:30:00 2021-07-01T12:30:00;2021-07-01T13:30:00 2021-07-01T17:30:00;2021-07-02T09:30:00 2021-07-02T12:30:00;2021-07-02T13:30:00 2021-07-02T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Centre d'Arts Plastiques et Visuels Adresse 4 rue des Sarrazins Ville Lille lieuville Centre d'Arts Plastiques et Visuels Lille