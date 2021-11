Lille Centre d'Arts Plastiques et Visuels Lille, Nord Stage adulte: Initiation vidéo numérique et montage Centre d’Arts Plastiques et Visuels Lille Catégories d’évènement: Lille

du lundi 7 février 2022 au vendredi 11 février 2022 à Centre d’Arts Plastiques et Visuels

Ce stage a pour but de découvrir le montage d’images numériques : interface, acquisition et importation. Ce stage d’une durée de 35h, est destiné aux personnes à l’aise avec l’outil infographique. Les notions de montage seront abordées grâce au logiciel Résolve Da Vinci.

Sur inscription

Découverte du montage numérique Centre d’Arts Plastiques et Visuels 4 rue des Sarrazins Lille Wazemmes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-07T09:30:00 2022-02-07T17:30:00;2022-02-08T09:30:00 2022-02-08T17:30:00;2022-02-09T09:30:00 2022-02-09T17:30:00;2022-02-10T09:30:00 2022-02-10T17:30:00;2022-02-11T09:30:00 2022-02-11T17:30:00

