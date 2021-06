Paris Antenne LA BOURDONNAIS Paris STAGE ADULTE INFORMATIQUE Antenne LA BOURDONNAIS Paris Catégorie d’évènement: Paris

Date et horaire exacts : Du 30 juin au 2 juillet 2021 :

mercredi, jeudi, vendredi de 13h à 14h30

payant

une occasion pour découvrir l’activité 3 séances pour venir découvrir les ateliers d’informatique proposés à l’antenne La Bourdonnais. Animations -> Stage Antenne LA BOURDONNAIS 105 avenue de la Bourdonnais Paris 75007

Ecole militaire

Contact :Antenne La Bourdonnais 0144180939 http://www.actisce.org/ 0143541658 carennes@actisce.org Animations -> Stage

