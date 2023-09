Stage adulte | Graver mon sceau | Initiation à la gravure de sceaux chinois Feibai Institute Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le dimanche 24 mars 2024

de 14h00 à 17h00

Le dimanche 26 novembre 2023

de 14h00 à 17h00

.Public adolescents adultes. A partir de 13 ans. payant Tarif 90 EUR (matériel compris) par stage L’acte de gravure est un acte originel de l’écriture. « Graver mon sceau » est une série de stages thématiques d’initiation à la gravure de sceaux chinois, présenté par Feibai Institute. L’acte de gravure est un acte originel de l’écriture. Un sceau est un support matériel par excellence d’écrits hautement symboliques, voire sacrés. Les caractères chinois saisissent, dans des traits condensés, l’essence des êtres, existants ou imaginaires. Depuis plus de deux mille ans, la gravure de sceaux est un art fondamental dans l’épigraphie chinoise. « Graver mon sceau » est une série de stages thématiques d’initiation à la gravure de sceaux chinois, présenté par Feibai Institute. Dans chaque stage, nous étudions les techniques de gravure auprès des chefs-d’œuvre et réalisons des sceaux personnalisés. Infos pratiques Stage adulte tous niveaux Dates

stage 1 / 26 Nov. 2023 / sceau de signature

stage 2 / 24 Mar. 2024 / sceau de collection

Horaires 14h-17h

Adresse 10 rue Thérèse, 75001 Paris

Tarif 80 EUR + 10 EUR (matériel) par stage Enseignant HU Jiaxing 胡嘉興, artiste calligraphe, enseignant-chercheur. Directeur-fondateur de Feibai Institute, responsable pédagogique des programmes d’écriture, de calligraphie et d’études chinoises. Docteur en Anthropologie culturelle du Muséum National d’Histoire Naturelle, spécialisé en anthropologie de l’art de l’écriture. En savoir plus Feibai Institute 10 rue Thérèse 75001 Paris Contact : https://feibai.org/programmes/stage-sceau +33682798797 feibai.inst@gmail.com https://feibai.org/programmes/stage-sceau

