Cet évènement est passé Stage adulte | Écrire mon esprit | Initiation à la calligraphie chinoise Feibai Institute Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Stage adulte | Écrire mon esprit | Initiation à la calligraphie chinoise Feibai Institute Paris, 24 septembre 2023, Paris. Le dimanche 28 avril 2024

de 10h30 à 13h00

Le dimanche 17 décembre 2023

de 10h30 à 13h00

Le dimanche 24 septembre 2023

de 10h30 à 13h00

.Public adolescents adultes. A partir de 13 ans. payant

« Écrire mon esprit » est une série de stages thématiques d’initiation à la calligraphie chinoise, présenté par Feibai Institute. Comment l’invention de l’écriture chinoise puise-t-elle son essence dans la spiritualité, promettant ainsi une connexion intemporelle avec la conscience humaine ? Comment, à travers deux millénaires d’histoire, la calligraphie chinoise parvient-elle encore à déchiffrer les échos de l’âme de l’artiste, nous réservant ainsi une voie infinie dans les profondeurs de l’esprit humain ? « Écrire mon esprit » est une série de stages thématiques d’initiation à la calligraphie chinoise, présenté par Feibai Institute. À travers la pratique du geste calligraphique auprès des chefs-d’oeuvre, ces stages nous invitent à retracer une histoire culturelle, matérielle et spirituelle de l’écriture chinoise. Infos pratiques stage 1 / 24 septembre 2023

stage 2 / 17 décembre 2023

stage 3 / 28 avril 2023

10h30-13h00 50 EUR (matériel compris) par stage

Tous niveaux Enseignant HU Jiaxing 胡嘉興, artiste calligraphe, enseignant-chercheur. Directeur-fondateur de Feibai Institute, responsable pédagogique des programmes d’écriture, de calligraphie et d’études chinoises. Docteur en Anthropologie culturelle du Muséum National d’Histoire Naturelle, spécialisé en anthropologie de l’art de l’écriture. En savoir plus Feibai Institute 10 rue Therese 75001 Paris Contact : https://feibai.org/programmes/stage-calligraphie +33682798797 feibai.inst@gmail.com https://feibai.org/programmes/stage-calligraphie

Feibai Institute Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Feibai Institute Adresse 10 rue Therese Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Feibai Institute Paris latitude longitude 48.8661979971762,2.33567599315927

Feibai Institute Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/