Lille Centre d'Arts Plastiques et Visuels Lille, Nord Stage adulte d’introduction à la P.A.O Centre d’Arts Plastiques et Visuels Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Stage adulte d’introduction à la P.A.O Centre d’Arts Plastiques et Visuels, 14 février 2022, Lille. Stage adulte d’introduction à la P.A.O

du lundi 14 février 2022 au vendredi 18 février 2022 à Centre d’Arts Plastiques et Visuels

Ce stage s’adresse aux adultes ayant une bonne maîtrise des logiciels de créations et retouches d’images Photoshop et Illustrator. Son objectif est de concevoir et réaliser des documents pour le flashage et l’impression. Ce stage, d’une durée de 35h, propose une prise en main la plus complète possible du logiciel de mise en page InDesign.

Sur inscription

Mise en page créative grâce à InDesign Centre d’Arts Plastiques et Visuels 4 rue des Sarrazins Lille Wazemmes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-14T09:30:00 2022-02-14T17:30:00;2022-02-15T09:30:00 2022-02-15T17:30:00;2022-02-16T09:30:00 2022-02-16T17:30:00;2022-02-17T09:30:00 2022-02-17T17:30:00;2022-02-18T09:30:00 2022-02-18T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Centre d'Arts Plastiques et Visuels Adresse 4 rue des Sarrazins Ville Lille lieuville Centre d'Arts Plastiques et Visuels Lille