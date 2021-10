Neufchâtel-en-Bray Neufchâtel-en-Bray Neufchâtel-en-Bray, Seine-Maritime Stage adulte : découverte de l’improvisation Neufchâtel-en-Bray Neufchâtel-en-Bray Catégories d’évènement: Neufchâtel-en-Bray

Seine-Maritime

Stage adulte : découverte de l'improvisation
2021-11-13 10:00:00 – 2021-11-13 17:00:00

Neufchâtel-en-Bray Seine-Maritime Neufchâtel-en-Bray La ‘’Compagnie ça s’peut pas’’ organise un stage d’improvisation théâtrale pour adultes.

Venez lâcher prise, le temps d’un week-end en découvrant l’improvisation théâtrale, dans un cadre amusant et bienveillant.

Tous niveaux à partir de 16 ans.

Animé par Wilfrid Gourdin.

contact@caspeutpas.com +33 6 71 64 93 06

dernière mise à jour : 2021-10-01

