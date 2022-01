Stage ados-: Soigneurs animaliers Lanvellec, 3 mars 2022, Lanvellec.

Stage ados-: Soigneurs animaliers La Combe aux Ânes 1 traou deffen Lanvellec

2022-03-03 – 2022-03-03 La Combe aux Ânes 1 traou deffen

Lanvellec Côtes d’Armor

Une journée en immersion au contact des animaux, pour découvrir un métier : soigneur animalier !

Pour 9 ans et +

Nous te proposons de découvrir « l’envers du décor » d’une ferme pédagogique en découvrant le métier de soigneur animalier, une passion au service des animaux.

Tu pourras vivre nous, notre métier et profiter d’une expérience inoubliable au plus près des animaux.

Nombre de participants limité.

contact@lacombeauxanes.com +33 7 50 69 38 26 http://www.lacombeauxanes.com/

La Combe aux Ânes 1 traou deffen Lanvellec

