Stage ados « Romeo & Juliet ! » Blainville-sur-Orne, 2 novembre 2021, Blainville-sur-Orne.

Stage ados « Romeo & Juliet ! » 2021-11-02 14:00:00 – 2021-11-04 17:00:00

Blainville-sur-Orne Calvados

Quatre jours ont suffi à Roméo et Juliette pour se rencontrer, s’aimer, se marier et mourir. A votre tour, prenez quatre jours pour venir explorer leur histoire formidablement tragique.

Emparez-vous d’un ou plusieurs des nombreux personnages qu’ils soient jeunes, moins jeunes, rêveurs, réfléchis ou impulsifs.

Mêlons le français et l’anglais et amusons-nous à raconter la plus célèbre tragédie amoureuse de Shakespeare à notre manière.

Pour les ados de 12 à 15ans.

Tarif : 35 €

Forfait comprenant une place de spectacle pour « It’s play time – Casse-noisette » le mercredi 27 octobre à 14h30 au Théâtre du Champ Exquis.

Source : Théâtre du Champ Exquis

