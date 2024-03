Stage Ados – Podcast (du 8 au 12 avril 2024) Espace Beaujon Paris, lundi 15 avril 2024.

Stage Ados – Podcast (du 8 au 12 avril 2024) Initiez-vous à la pratique du podcast avec de l’écriture, de l’enregistrement et du montage 15 – 19 avril Espace Beaujon Sur inscription, tarif unique de 60€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-15T09:30:00+02:00 – 2024-04-15T13:30:00+02:00

Fin : 2024-04-19T09:30:00+02:00 – 2024-04-19T13:30:00+02:00

STAGE PODCAST

Vacances de Printemps

Du 15 au 19 avril de 9h30 à 13h30

La compagnie de théâtre Memento vous propose un moment collectif de jeux, d’écritures, d’échanges et d’interviews, à propos des origines familiales. Les participants seront invités à créer, seul ou en groupe, un podcast rassemblant plusieurs petites scènes mêlant fiction et documentaire. Chacun sera invité à raconter des histoires de famille et de voyages pour partir à la découverte de soi, que ce soit ici ou à l’autre bout de la terre.

Les comédiennes Néphélie Peingnez et Lou Attias vous accompagneront sur des temps de scénarisation, d’improvisation et d’enregistrement tout au long de la semaine.

Pour les adolescents de 11 à 17 ans

Semaine en demi-journée : 60€*

– Informations et inscriptions –

01 53 53 06 99 – jeunesse@ebeaujon.org

*Prix adhérent Espace Beaujon. Rajout de 10€ pour les non-adhérents

Espace Beaujon 208 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS Paris 75008 Quartier du Faubourg-du-Roule Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 53 53 06 99 »}, {« type »: « email », « value »: « jeunesse@ebeaujon.org »}, {« type »: « link », « value »: « https://beaujon.aniapp.fr/activites/stages-ados/manga-16399e99-e465-40ea-ab83-9f9df5626d87 »}] [{« link »: « mailto:jeunesse@ebeaujon.org »}]