Stage Ados – Hip Hop (du 15 au 19 avril 2024) Espace Beaujon Paris, lundi 15 avril 2024.

Stage Ados – Hip Hop (du 15 au 19 avril 2024) Découvrez le breakdance, nouvelle discipline des Jeux Olympiques 15 – 19 avril Espace Beaujon Sur inscription, tarif unique de 60€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-15T13:30:00+02:00 – 2024-04-15T17:30:00+02:00

Fin : 2024-04-19T13:30:00+02:00 – 2024-04-19T17:30:00+02:00

STAGE HIP HOP

Vacances de Printemps

Du 15 au 19 avril de 13h30 à 17h30

Découvrez le breakdance, nouvelle discipline des Jeux Olympiques, ainsi qu’une multitude d’autres styles de danse, tous issus du Hip Hop : popping, new style, break dance, locking, krump, hype, house dance….

Apprenez les bases du hip hop ou renforcez vos acquis, avec la préparation d’un battle.

L’atelier est animé par Anthony Montzamir, danseur et professeur de hip-hop à l’Espace Beaujon.

Un spectacle sur scène, face aux parents, est prévu le dernier jour à 18h30.

Pour les adolescents de 11 à 17 ans

Semaine en demi-journée : 60€*

– Informations et inscriptions –

01 53 53 06 99 – jeunesse@ebeaujon.org

*Prix adhérent Espace Beaujon. Rajout de 10€ pour les non-adhérents

Espace Beaujon 208 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS Paris 75008 Quartier du Faubourg-du-Roule Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 53 53 06 99 »}, {« type »: « email », « value »: « jeunesse@ebeaujon.org »}, {« type »: « link », « value »: « https://beaujon.aniapp.fr/activites/stages-ados/manga-16399e99-e465-40ea-ab83-9f9df5626d87 »}] [{« link »: « mailto:jeunesse@ebeaujon.org »}]