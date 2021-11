Stage Ados de Beatmaking avec Davyd Vener Le Metronum, 23 février 2022, Toulouse.

Stage Ados de Beatmaking avec Davyd Vener

du mercredi 23 février 2022 au vendredi 4 mars 2022 à Le Metronum

**Stage Ados de Beatmaking avec Davyd Vener** ——————————————— _[Stage Ados]_ Le beatmaking est l’art de composer des morceaux instrumentaux (Musiques Urbaines, RnB, Pop…) à l’aide d’un ordinateur, d’un séquenceur, d’un clavier maître et de logiciels adaptés comportant différents Plug-Ins (Effets, Instruments Virtuels…). * **Connaître les bases conceptuelles, fondamentales théoriques et pratiques du Beatmaking.** * **Développer une approche théorique et pratique solide du Beatmaking.** * **Découvrir la surface de travail nécessaire à la pratique du Beatmaking** * **Connaître les méthodes d’accès à la composition** * **Acquérir des notions de bases musicales** * **Apprendre à composer, structurer et finaliser un morceau** [**Davyd Vener**](https://www.facebook.com/davyd.vener) **(David Loubersanes)** ——————————————————————————- Depuis plus de 25 ans, il participe et évolue dans le monde du HIP HOP et de la musique en général. Il commence en 1995 par de très nombreux voyages à New York pour découvrir l’univers des disques vinyles Old School et Rap. Il devient par la suite en 1999, gestionnaire d’un magasin de Disques vinyles du même genre musical. Tous ces voyages lui ont permis de rencontrer au fur et à mesure diverses personnalités de cet univers qu’est le hip hop : Rappeurs, Producteurs et surtout des représentants du **Turntablism** : _« Pratique des Platines Vinyles et des Tables de Mixage. En langage français on parle de Deejaying »._ Cela va lui faire prendre conscience que le Turntablism est réellement sa voie et qu’il veut en faire son activité principale. Durant toutes les années qui suivirent, il perfectionna les techniques de Scratch, de Mix, de Pass-Pass et de Beat Juggling. Tout ceci l’amena à participer à de nombreux festivals et concerts Hip Hop, à des Tournées avec des groupes de Rap et de Rock Hip Hop, à des Manifestations Sportives, à créer un Collectif de DJ, à mixer dans des événements musicaux (Concerts, Festivals, Soirées…..) et également à participer à des émissions de radio (Rap / Soul / Funk / Old School…). Par la suite, il se mit également à la composition musicale. Aujourd’hui, il mixe dans des soirées dancefloor, en proposant des thèmes musicaux aussi riches que variés. Il est aussi Dj Producteur pour de multiples artistes, en solo (Musique Urbaine, Pop, Funky, Electro…) dans le duo « Divan2lux » et dans le duo « DVK » alias Davyd Vener & KATA. [[https://m.soundcloud.com/dj-davyd-vener](https://m.soundcloud.com/dj-davyd-vener)](https://m.soundcloud.com/dj-davyd-vener) [[https://soundcloud.com/divan2lux](https://soundcloud.com/divan2lux)](https://soundcloud.com/divan2lux) — **Stage ados du : 23 au 25 février 2022 ou du 2 au 4 mars 2022 de 10h à 17h** **Age : 12-15 ans** **Prix 34 / 38€** Pré-inscriptions par mail [[ateliers.metronum@mairie-toulouse.fr](ateliers.metronum@mairie-toulouse.fr)](ateliers.metronum@mairie-toulouse.fr)

Le Metronum Metronum, 2 Rond-Point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse Toulouse Toulouse Nord Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-23T10:00:00 2022-02-23T17:00:00;2022-02-24T10:00:00 2022-02-24T17:00:00;2022-02-25T10:00:00 2022-02-25T17:00:00;2022-03-02T10:00:00 2022-03-02T17:00:00;2022-03-03T10:00:00 2022-03-03T17:00:00;2022-03-04T10:00:00 2022-03-04T17:00:00