STAGE ADO LA FABRIQUE DE L’INFO Montpellier, mercredi 10 avril 2024.

Rejoins-nous pour une aventure inoubliable !

Explore le monde passionnant du journalisme et de l’IA lors d’un stage de 4 jours ! Crée ta propre rédaction, découvre les secrets de l’Intelligence Artificielle et imagine la médiathèque du futur. Un voyage enrichissant t’attend, mêlant créativité

et technologie.

Sur inscription .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 14:30:00

fin : 2024-04-10 17:00:00

Médiathèque

907 Rue du Professeur Blayac

Montpellier 34080 Hérault Occitanie

