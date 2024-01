Stage ado de l’Atelier 2 préparation aux études artistiques Atelier 2 Villeneuve-d’Ascq, lundi 26 février 2024.

Stage ado de l’Atelier 2 préparation aux études artistiques Du 26 février au 1er mars 2024, l’Atelier 2 organise un workshop pour les ados souhaitant se préparer à des études artistiques. 26 février 1 mars Atelier 2 210€, inscription en ligne, possibilité de régler une partie avec le pass culture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-26T10:00:00+01:00 – 2024-02-26T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-01T10:00:00+01:00 – 2024-03-01T17:00:00+01:00

Du 26 février au 1er mars 2024,l’Atelier 2 organise un workshop pour les ados souhaitant se préparer à des études artistiques.

Acquérir des bases théoriques, une culture artistique, des techniques (dessin, perspective, couleurs…). Le formateur accompagne le jeune à développer son potentiel de créativité, associant démarches expérimentales et concrètes. Une semaine pour compléter son book artistique.

De 10h à 12h30 et de 14h à 17h.

Possibilité d’apporter son repas du midi, un réfrigérateur et un micro-ondes sont à disposition.

S’il s’agit de votre premier stage, n’oubliez pas l’adhésion stage obligatoire de 5€

Atelier 2 Avenue du Bois 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/atelier-2-arts-plastiques/evenements/fev1-24-15-17-ans-workshop-prepa-aux-etudes-artistiques »}]

workshop préparation aux études artistiques

atelier 2